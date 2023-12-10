В воскресенье, 10 декабря, из сектора Газа эвакуировали всех украинцев. Всего вывезены 304 гражданина Украины, а также двое палестинцев и девять граждан Молдовы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины в Фейсбуке.

"Завершился очередной этап эвакуационной миссии ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению президента Украины", - говорится в сообщении.

Между тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что после окончания перемирия с движением ХАМАС ее военные нанесли более 3 500 ударов по объектам в секторе Газа.

"С тех пор, как ХАМАС нарушил оперативную паузу и ЦАХАЛ возобновил боевые действия, ВВС Израиля нанесли удары по более чем 3 500 террористическим объектам в секторе Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Также в заявлении утверждается, что с начала войны в Газе было поражено 22 000 "террористических объектов".

Ранее мы писали, что с начала операции в Газе армия Израиля уничтожила 500 из более 800 шахт, ведущих в туннели ХАМАС. Палестинские боевики заявляли, что располагают "сотнями километров тоннелей" и сравнивали свою сеть по длине тоннелей с системой метро Нью-Йорка.

Также сообщалось, что Израиль начал заливать тоннели ХАМАС в секторе Газа морской водой.