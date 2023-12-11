В понедельник, 11 декабря, в энергосистеме Украины снова зафиксирован дефицит электроэнергии. С утра потребление превышает прогнозированный уровень на 2,2%.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго".

Также в "Укрэнерго" сообщают, что задействован импорт электроэнергии из Евросоюза - из Румынии и Польши.

Отмечается, что в результате ракетной атаки по Киеву есть повреждения городских электросетей, обесточены более 100 пользователей.

В компании призвали украинцев экономить электричество.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украину ждут одна-две напряженные недели для энергетики, особенно, если температуры будут низкими. По словам Кудрицкого, ближе к Новому году потребление уже будет спадать в системе.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко говорил, что при необходимости Украина может увеличить импорт электроэнергии из Евросоюза.

Эксперты предполагают, что в Украине будут графики отключений на 1-2 часа, если не удастся компенсировать дефицит электроэнергии на фоне низких температур.