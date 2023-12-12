По дороге в Аргентину президент Украины Владимир Зеленский решил встретиться с властями африканского государства Кабо-Верде. На встречу к нему в аэропорт приехал премьер-министр Кабо-Верде Жозе Улисиш Коррейа-и-Силва, что впоследствии спровоцировало скандал.

Об этом сообщает радиостанция RFI.

Встреча Зеленского и Коррейи-и-Силвы не понравилась президенту страны Жозе Марии Невешу, который не был поставлен о ней в известность. Он обвинил правительство в "институциональной нелояльности" в вопросах внешней политики.

"С моей стороны есть глубокая странность в отношении этой встречи, и я обращу внимание на эту проблему и приму меры, которые окажутся актуальными", - предупредил Невеш.

Ранее мы сообщали, что Зеленский по дороге на инаугурацию нового аргентинского президента Хавьера Милея встретился с премьером Кабо-Верде. Это была первая встреча президента Украины с премьером Кабо-Верде в истории взаимоотношений двух стран.

Позже стало известно, что Зеленский предложил президенту Бразилии срочно встретиться в аэропорту, но тот отказался. Бразильцы удивились внезапному предложению президента Украины, в котором он даже не указал тему переговоров. МИД Бразилии направил на встречу с ним министра Европы и Северной Америки.