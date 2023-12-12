По Украине продолжает отключаться система оповещения о воздушных тревогах из-за кибератаки на мобильного оператора "Киевстар".

Об этом сообщают местные власти.

Так, оповещения перестали работать в Умани Черкасской области, Днепре и в 76 населенных пунктах Киевской области, в том числе в Буче, Ирпене и Вишневом. Частично она перестала работать также в Черкассах: сигнал воздушной тревоги могут не слышать жители некоторых районов.

По словам губернатора Черкасской области Игоря Табурца, о тревоге будут информировать полицейские и спасатели из громкоговорителей.

"Также мы решили по области применить сервис широковещательной передачи сообщений операторов мобильной связи. Это означает, что абоненты будут получать сообщения на свои телефоны с громким звуковым сопровождением, если они находятся в радиусе действия любой станции мобильной связи, независимо от оператора", - написал Табурец в Телеграм.

Ранее поступали такие сообщения из Борисполя Киевской области и Сум.

Мы подробно писали, что известно о глобальном сбое в работе "Киевстара".