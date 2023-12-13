Новый президент Аргентины Хавьер Милей планирует вдвое ослабить национальную валюту в рамках "шоковой терапии". Обменный курс будет снижен с 391 песо за доллар США до 800.

Об этом сообщает ВВС.

Таким образом правительство надеется избежать гиперинфляции в стране, которая переживает худший экономический кризис в своей истории. Хотя чиновники предупреждают, что несколько месяцев после этого инфляция все равно продолжит расти, а другие финансовые показатели ухудшатся.

Также будут сокращены государственные расходы, в частности, субсидии на топливо и транспорт, заморожены расходы на некоторые крупные госконтракты и рекламу.

"К сожалению, я должен вам снова сказать: денег нет. Мы знаем, что в короткой перспективе ситуация ухудшится. Но потом мы увидим плоды наших усилий", - обещает президент Хаврьер Милей.

Его действия поддержал МВФ, которому Аргентина задолжала 44 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины. Покидающий пост главы государства Альберто Фернандес пожал преемнику руку и поздравил с началом президентства.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию нового президента.