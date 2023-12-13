Американские политики оказались слишком оптимистически настроенными в отношении военных возможностей Украины. А публичная позиция США по поводу Украины часто не совпадает с тем, какой информацией реально располагает Вашингтон.

Об этом пишет газета Washington Post, сравнивая информацию их "утечек Пентагона" об Украине в апреле и ситуацию, сложившуюся на текущий момент.

Издание указывает, что содержавшийся в документах негативный прогноз американской разведки о контрнаступлении сбылся. В утечках говорилось, что атака ВСУ приведет лишь к "скромным территориальным завоеваниям", которые "и близко не соответствуют" целям Киева.

"Аналитики разведки в конечном итоге оказались правы: несмотря на десятки миллиардов долларов на новое вооружение и оборудование и месяцы обучения, Киев не смог вернуть себе большие участки оккупированной территории и перерезать сухопутный мост России с Крымом - главную цель контрнаступления Украины", - пишет издание.

Однако американские политики и военные аналитики и до, и после начала контрнаступления давали оценки, согласно которым Украину ждет успех.

"Утечки Discord выявили резкий разрыв между аналитиками американской разведки, которые являются авторами документов, и многими высокопоставленными чиновниками в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте, которые были чрезмерно оптимистичны в отношении Украины", - говорится в статье.

Еще тогда утечки показали, что внешне США говорили о скорых успехах Украины, но "втайне питали глубокую обеспокоенность по поводу перспектив успеха". Издание не исключает, что мог иметь место "умышленный обман со стороны правительства США, стремящегося скрыть плохие новости".

"Утечки показали, что публичные заявления США о войне - это в лучшем случае половина дела", - считает Майкл Кофман, военный аналитик Фонда Карнеги.

Весной мы подробно рассказывали, что говорилось об Украине в "утечках Пентагона".

Мы также приводили реакцию на них Владимира Зеленского.