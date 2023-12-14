Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что в мире нарастают скептические настроения по перспективам победы Украины, такие "голоса все громче".

Об этом Дмитрий Кулеба написал в статье для Foreign Affairs.

"Большинство открыто не утверждают, что Украине следует просто отказаться от борьбы, но пессимизм, подкрепленный якобы прагматическими аргументами, несет в себе ясные стратегические последствия, которые одновременно опасны и неправильны", – говорится в статье.

"Скептики", по словам министра, ожидают значительного снижения поддержки Киева в ближайшие месяцы, многие говорят об усталости от конфликта и мрачных перспективах ВСУ.

Ранее аналитик CNN Стивен Коллинсон заявил, что ставка России на усталость США и Запада от поддержки Украины с каждым днем смотрится все лучше.

Между тем глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии изданию Politico раскритиковал Запад за "усталость от войны".

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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