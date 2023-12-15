Министерство культуры под руководством ныне уволенного Александра Ткаченко неправомерно раздало грантов на 660 миллионов гривен.

Об этом сообщает Счетная палата на своей странице в Фейсбуке.

По результатам аудита, в 2020 году правительство с нарушением законодательства выделило более 743 миллионов гривен из фонда борьбы с COVID-19 Министерству культуры и информационной политики.

Отмечается, что более 659 миллионов гривен использовали не по назначению: на "выдачу разных грантов субъектам хозяйствования, производство сериалов, разработку электронного ресурса культурного наследия, погашение заведениями культуры задолженности по потребленным услугам".

В ведомстве отмечают, что из-за отсутствия в Министерстве точных расчетов решение о выделении ему этих средств вообще нельзя было принимать.

Напомним, Ткаченко отправили в отставку в июле нынешнего года из-за скандала с финансированием сериалов. "За" был подан 321 голос, "против" - всего два. В день голосования Ткаченко пришел в Раду, где выступил с кратким отчетом и призвал воздержаться от "культуры хейта".

Мы писали, что во время войны в Украине провели тендеры на десятки миллионов гривен из бюджета для двух сериалов.