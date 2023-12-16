Мэр Лондона Садик Хан заблокировал отправку в Украину списанных автомобилей - пикапов и полноприводных машин, которые нужны на передовой.

Об этом пишет газета The Telegraph.

Речь об автомобилях, которые жители Лондона могут сдать на утилизацию в рамках борьбы за чистый воздух, получив компенсацию в две тысячи фунтов стерлингов. Утилизируемые машины идут на металлолом, который потом продают частные компании. И, если автомобили отправлять Киеву, это ломает и схему компенсаций за утилизацию.

В сентябре мэр Киева Виталий Кличко предложил Хану передать часть этих автомобилей Украине. Он сказал, что этот шаг будет иметь "огромный потенциал" и будет использоваться "в различных спасательных и транспортных целях".

Однако 12 декабря мэр Лондона прислал Кличко письмо с отказом. По его словам, это предложение не соответствует "правовому порогу".

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