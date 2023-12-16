Причиной смерти американского актёра Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", стало действие принятых им медикаментов.

Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на отчёт судебно-медицинской экспертизы.

Как было установлено, Перри умер от побочного воздействия седативных препаратов. В частности, кетамина.

В общем заключении экспертизы причиной гибели значится утопление в результате сердечного приступа под воздействием кетамина и бупренорфина - сильных седативных препаратов, используемых при лечении расстройств, связанных с употреблением наркотических веществ.

Кетамин - это психотропный препарат, применяемый в рекреационных целях, который притупляет боль и снижает раздражительность. Его побочные эффекты - притупление памяти, интоксикация, диссоциация и эйфория. Кетамин чаще всего используют для лечения депрессии под медицинским наблюдением.

Смерть Мэттью Перри была признана несчастным случаем.

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