Появились подробности о смерти голливудского актера, звезды сериала "Друзья" Мэтью Перри.

Напомним, он был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Помощник актера обнаружил тело в джакузи. Предполагают, что актер утонул в результате сердечного приступа.

На место моментально прибыла полиция, оградила виллу, но не обнаружила следов насилия или наркотиков. Ведь Перри долгое время боролся с наркозависимостью и потратил целое состояние на реабилитацию. Из-за пагубного пристрастия пару лет назад он уже чуть не скончался. Был два месяца в коме и 5 провел в больнице.

Интересно, что последний пост в Instagram Чендлер из "Друзей" опубликовал именно из злосчастной гидромассажной ванной на террасе своего поместья с видом на Лос-Анджелес. Как говорят родственники, он любил там лежать по два часа.

Мэттью Перри родился 19 августа 1969 года в семье актера Джона Беннета Перри и канадской журналистки Сюзанн Лэнгфорд. Его родители развелись, когда Мэттью не было еще и года. Перри провел детство в Канаде, затем переехал в США.

Помимо роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья", которая принесла ему известность, актер снимался в фильмах "Девять ярдов", "Поспешишь - людей насмешишь", "Папе снова 17" и многих других.

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