Покинувшие российский рынок иностранные компании потеряли более 103 миллиардов долларов с начала войны в Украине.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

По данным издания, западные компании, объявившие об уходе с российского рынка, заявили о потерях "на сумму более 103 млрд долларов". Таким образом президент РФ Владимир Путин смог "превратить ожидаемую неудачу в схему обогащения", пишет NYT.

Аналитики предсказывали, что уход западных компаний "поможет задушить российскую экономику", но руководство России "имело другие планы" и превратило бойкот западных компаний в "удачу для государства", говорится в публикации.

При этом NYT отмечает, что большинство иностранных компаний продолжают работу в России, не желая терять вложенные миллиарды.

Напомним, летом сообщалось, что более 80% западных компаний продолжают работать в РФ после вторжения в Украину и платят налоги в бюджет страны. Всего до вторжения в Украину в РФ работало 1 387 западных компаний, а после его начала осталось 1 146. Их совокупный оборот оценивается в 213,9 млрд долларов, а прибыль - в 14,1 млрд долларов.

А газета The Financial Times писала, что РФ готовится "национализировать" некоторые западные компании, чтобы отомстить за санкции.