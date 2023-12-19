Украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF против австралийца Джорджа Камбососа. Предварительно, он состоится 13 апреля в австралийском Перте.

Об этом сообщил промоутер украинца Боб Арум в Фейсбуке.

"Бой Василия Ломаченко с Джорджем Камбососом за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе в апреле в Австралии окончательно согласовали", — отметил Арум.

В очной встрече Ломаченко и Камбосос определят следующего чемпиона мира в легком весе по версии IBF. Этот титул стал вакантным после того, как чемпионские пояса освободил Девин Хейни, который перешел в первый полусредний вес.

Бой против Камбососа будет для Ломаченко первым с мая 2023 года. Тогда украинец уступил по решению судей в поединке с Хейни.

Бой должен был состояться еще в прошлом году, но Ломаченко от него отказался, потому что началась война и он ушел в тероборону. Джордж Камбосос с пониманием отнесся к решению Василия Ломаченко не покидать Украину во время войны с Россией и в связи с этим решил провести бой в Австралии с Хейни.

Ранее мы рассказывали, как Ломаченко расплакался, проиграв в Лас-Вегасе абсолютному чемпиону мира Хейни. Бой был довольно равным и закончился победой Хейни судейским решением. Тогда американец защитил свои титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе и звание абсолютного чемпиона мира.