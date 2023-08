Украинский боксер, двукратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов Василий Ломаченко отказывается проводить бой в этом году из-за постоянных обстрелов Одесской области, где он живет и тренируется.

Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Есго слова привел в своем Твиттере спортивный эксперт Стив Ким.

"Ломаченко отказывается проводить бой в этом году. Он хочет взять отпуск. Эта дерьмовая ситуация все еще продолжается в Украине, все приблизилось к месту, где он живет – рядом с бомбардируемой Одессой. Он не может сосредоточиться на боях", - сказал Арум.

Ломаченко родился и живет в Белгород-Днестровском Одесской области. Недалеко находится порт Черноморск и мост в Затоке, по которым не раз наносила удары РФ.

