До того как стать генсеком, Брежнев был первым секретарем днепропетровского обкома. Архивное фото

Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева лишили звания "Почетного гражданина Днепропетровска". Такое решение принял городской совет.

Об этом сообщает в Фейсбуке мэр Днепра Борис Филатов.

"Леонида Брежнева лишили звания "Почетный гражданин Днепра" (на самом деле Днепропетровска: во времена СССР город назывался не Днепр - Ред.). Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Не важно, что кто-то говорит", - написал Филатов.

Уроженцу города Каменское Днепропетровской области Брежневу звание "Почетный гражданин города Днепропетровска" было присвоено в 1979 году - через год после учреждения. В 2017-м это звание перестало существовать. Его заменили на звание "Почетного гражданина города Днепра", а решение Днепропетровского городского совета народных депутатов о предыдущем звании признали утратившим силу. На этом основании власти областного центра говорили, что не будут лишать Брежнева потерявшего силу звания. Их заявление прозвучало в ответ на петицию о лишении генсека звания. За 3,5 месяца она набрала всего 41 голос из 3 тысяч необходимых. Однако власти ее все равно рассмотрели.

Напомним, в мае в столице депутаты Киевсовета на заседании проголосовали за лишение генсека СССР звания почетного гражданина Киева. Брежнев был первым, кто его удостоился. Это произошло после того, как он открыл в Киеве мемориал Родине-матери.

А в июле все-таки убрали бюст Брежнева в Каменском с центрального проспекта Свободы.

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