Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева лишили звания "Почетного гражданина Днепропетровска". Такое решение принял городской совет.

Об этом сообщает в Фейсбуке мэр Днепра Борис Филатов.

"Леонида Брежнева лишили звания "Почетный гражданин Днепра" (на самом деле Днепропетровска: во времена СССР город назывался не Днепр - Ред.). Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Не важно, что кто-то говорит", - написал Филатов.

Уроженцу города Каменское Днепропетровской области Брежневу звание "Почетный гражданин города Днепропетровска" было присвоено в 1979 году - через год после учреждения. В 2017-м это звание перестало существовать. Его заменили на звание "Почетного гражданина города Днепра", а решение Днепропетровского городского совета народных депутатов о предыдущем звании признали утратившим силу. На этом основании власти областного центра говорили, что не будут лишать Брежнева потерявшего силу звания. Их заявление прозвучало в ответ на петицию о лишении генсека звания. За 3,5 месяца она набрала всего 41 голос из 3 тысяч необходимых. Однако власти ее все равно рассмотрели.

Напомним, в мае в столице депутаты Киевсовета на заседании проголосовали за лишение генсека СССР звания почетного гражданина Киева. Брежнев был первым, кто его удостоился. Это произошло после того, как он открыл в Киеве мемориал Родине-матери.

А в июле все-таки убрали бюст Брежнева в Каменском с центрального проспекта Свободы.