Мобильный оператор "Киевстар" до сих пор не возобновил услугу автоматической передачи данных об остатке средств на счете (stan rahunku), которая должна включаться при наборе комбинации *111#. Однако фактически она не работает.

Это заметили пользователи оператора.

В ответ на запрос услуги система присылает абонентам ответ: "Неполадки подключения или неверный код MMI".

Техническую проблему подтверждают в самой компании.

"Услуга называется "сетевая комбинация", и ее работа действительно до сих пор не восстановлена. Сроки возобновления сообщить не могу", — сказала "Стране" менеджер Дарья.

При этом "Киевстар" не изменил текст автоматического сообщения при пополнении счета. Когда человек отправляет деньги на свой счет, ему по-прежнему предлагают проверить свое пополнение при помощи услуги stan rahunku (*111#).

"Ваш счет пополнен. Для проверки наберите *111#", — пишет "Киевстар" своим абонентам.

Напомним, утром 12 декабря в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. Он стал самым крупным такого рода за всю историю независимости.

Только вчера удалось устранить его последствия. Компания заявила, что все сервисы уже полностью восстановлены.

Сегодня стало известно, что "Киевстар" сделает следующий месяц бесплатным для всех абонентов. В качестве компенсации за сбой в результате хакерской атаки платить за следующий тарифный пакет не нужно.