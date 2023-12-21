В Харькове мужчина устроил скандал в бильярдном клубе.

Видео инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.

Судя по его словам и поведению, вероятно, он является военным, вернувшимся с фронта. На видео мужчина кричит на администратора заведения, спрашивая, умеет ли она оказывать первую медицинскую помощь и есть ли у нее аптечка.

"Ногу кому-то оторвет или руку тут! И все, человек двухсотый, а ты могла его удержать!" - громко кричит мужчина, при этом обзывая девушку "мышью голимой" и агрессивно бросаясь грудью на стойку.

"Каким образом это касается бильярда?" - спокойно спрашивает молодая женщина.

"Это нашей жизни касается, в нашей стране война идет!" - на крайне повышенных тонах отвечает мужчина.

Ранее мы рассказывали, как в Николаеве полицейские успокаивали военкомов в перепалке с таксистами. Правоохранители заняли сторону гражданских. Из короткого диалога можно предположить, что полицейские признали безосновательными силовые методы военкомов относительно гражданских участников конфликта.

Также мы публиковали видео, как в Одессе полицейский отправил задержанного мужчину в нокаут после словесного конфликта на улице. После этого пострадавший не смог подняться.