Футболистам киевской "Оболони", выступающей в украинской Премьер-лиге, пришли повестки от ТЦК.

Об этом сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Сейчас главный курорт для украинских футболистов – это Буковель. Если вы поедете в Буковель, будет трудно пройти от елки к елке, чтобы не встретить футболиста. Некоторые даже на лыжах катаются. На самом деле это очень контрастирует с тем, что произошло на этой неделе с игроками "Оболони". По нашей информации, в "Оболонь" поступила групповая повестка на 25 человек", - рассказал журналист.

Между тем руководство "Оболони" опровергает информацию о вручении "групповой" повестки игрокам.

Администрация клуба сообщила, что распространившаяся в публичной плоскости информация о том, что в ФК "Оболонь" Киев поступила групповая повестка на 25 человек от ТЦК, не соответствует действительности.

На данный момент ни одному из игроков команды не поступало повестки, сообщает клуб.

Тем не менее в заявлении говорится, что в клубе "в настоящее время происходит сверка военно-учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов".

"Оболонь" является новичком украинской Премьер-Лиги и после 16 туров занимает 13-е место в таблице чемпионата страны (14 очков).

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что в любом случае наберут в армию нужное количество людей - добровольно или принудительно.

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