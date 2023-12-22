Россия завладела инициативой на большей части поля боя в Украине.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Издание отмечает, что Россия добивается успехов на поле боя в тяжелый момент для правительства Украины, когда предоставление пакетов военной и финансовой помощи было заблокировано из-за политической нестабильности в США и в Евросоюзе.

"В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается", – заявил зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам обороны Егор Чернев.

По его словам, ВСУ начинает терять территории из-за отсутствия американских боеприпасов.

Замдиректора Французского фонда стратегических исследований Тибо Фуйе считает, что обе стороны сейчас вовлечены в кровавые, безрезультатные бои – ситуацию, которую он сравнил с Первой мировой войной, когда сотни тысяч солдат были брошены на поле битвы, чтобы победить и защищать небольшие участки земли.

По словам Фуйе, каждая сторона теперь приветствует малейшее достижение как стратегический успех в политических целях.

"На самом деле, ставки невелики, а успехи минимальны", - добавил он.

Ранее член комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко заявил, что сейчас победа Украины на поле боя маловероятна.

А командир батальона К-2 54-й ОМБр ВСУ Кирилл Верес считает, что сейчас Украина проигрывает войну на всех направлениях противостояния.