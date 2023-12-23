В пятницу, 22 декабря, в Лондоне похитили антивоенную работу уличного художника Бэнкси - буквально через час, как о ней стало известно.

Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Художник изобразил летящие беспилотники на дорожном знаке "Стоп".

Судя по фото, которые сделали прохожие, предмет искусства забрали двое мужчин и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, летом в Ирпене Киевской области полностью демонтировали дом с картиной британского художника Бэнкси.

Ранее мы писали, что в декабре 2022 года группа людей из Киева и Черкасс пытались похитить граффити Бэнкси в Гостомеле. Речь о рисунке с женщиной в противогазе, который британский художник создал на разрушенном россиянами доме. Позже рисунок оценили в 9 миллионов гривен.

Благодаря неравнодушию граждан полицейские и силовики задержали злоумышленников.

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