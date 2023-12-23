Мэр Лондона Садик Аман Хан передумал и согласился с тем, что можно отправлять в Украину внедорожники и другие машины, подлежащие утилизации.

Об этом сообщает издание Independent.

Ранее Хан ответил отказом на письмо мэра Киева Виталия Кличко с просьбой передавать списанную автотехнику Украине, поскольку, по его словам, из-за этого пришлось бы менять схему компенсаций владельцам этих машин (сейчас им опосредованно платят металлотрейдеры).

Теперь же Хан обратился к министру транспорта и предложил ему предусмотреть возможность для тех, кто сдает машины на утилизацию, жертвовать их Украине.

Как именно это будет работать и станут ли автовладельцы получать в этом случае свою "экологическую" компенсацию - неизвестно. Также пока нет информации, что по этому поводу решило британское транспортное ведомство.

Ранее стало известно, что Британия передаст Украине два минно-поисковых корабля. По заявлению Лондона, эти корабли "помогут спасти жизни на море и откроют жизненно важные экспортные маршруты".

Как мы сообщали, СМИ пишут, что у Британии закончилось оружие для отправки в Украину.