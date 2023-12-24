За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение. Всего враг нанес 11 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 17 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак противника у населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отразили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 4 атаки.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника в районах Роботиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 зенитно-ракетных комплексах противника. Также, противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59 и 2 разведывательных БПЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию, 2 артиллерийских средства, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника.

Война в Украине идет уже 669-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.