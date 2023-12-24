С утра было не менее трех ракетных ударов по временно оккупированному Токмаку Запорожской области. Об этом сообщают украинские и российские паблики.

Мэр Мелитополя Иван Федоров также написал, что в Токмаке "громко".

"В Токмаке громко. Похоже, что сразу и "камыш", и "певео", и "сверхзвук" посетили северную окраину оккупированного города", - написал он.

Последствия пока неизвестны. На днях по Токмаку, который является важным узлом российской обороны в Запорожской области, уже были прилеты.

Напомним, ранее Федоров заявил, что российские войска превращают захваченные города юга Украины в крепости.

По его словам, Токмак уже окружён укреплениями со всех сторон, такие же укрепления россияне строят и в районе посёлка Васильевка.

Война в Украине идет уже 669-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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