Появились фото здания скупщины (парламента) Сербии в Белграде, куда вчера прорывались протестующие сторонники оппозиции, недовольной итогами выборов.

Фото публикуют местные СМИ.

Полиция применила силу и разогнала митинг, около 30 человек задержаны.

Выступивший ранее президент Александр Вучич, напомним, заявил вчера о попытке "цветной революции", о которой Сербию предупредили некие дружественные спецслужбы.

Позже премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что это были россияне. По ее словам, Россия "поделилась информацией" о попытке захвата парламента Белграда прозападной оппозицией.

Сейчас в Сербии продолжаются аресты тех, кто организовывал эти акции (власти страны называют их провокаторами).

Напомним, протесты в Сербии начались еще 18 декабря, когда прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия", который занял на выборах второе место, отказался признавать свое поражение, обвиняя власти в фальсификациях и краже голоса.

А вчера вечером протестующие перекрыли центр Белграда, а также попытались ворваться в здание городской администрации.