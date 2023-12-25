Произошла самая масштабная мошенническая афёра в истории украинского шоу-бизнеса.

Об этом заявил лидер группы "Скай" Олег Собчук, опубликовав видео-сообщение в Телеграм.

Собчук рассказал, что директор компании Star Label Тарас Доненко, который занимался организацией концертов четырёх известных музыкантов, украл деньги от купленных людьми билетов и пропал.

Только у "Ская" - это 3,6 млн гривен. А также были обмануты Злата Огневич, Тарас Чубай и Руслана.

"Такого массового "кидка", где было задействовано столько артистов и фигурировали такие суммы, не помню", - говорит Собчук.

С Доненко группа сотрудничала полтора года, успешно организовав более 100 концертов.

Судя по словам Собчука, теперь беглеца ищут правоохранители.

Ранее певица Ирина Федишин заявила, что её "кинули" организаторы лондонского концерта, где собирали средства на ВСУ.

"Организатор Николай Левченко, не отдал нам ни одного фунта от продажи билетов на благотворительный ужин, который был устроен для помощи ВСУ", - заявила артистка.

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