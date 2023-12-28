ГБР заявляет, что нардеп Александр Дубинский и его соратники готовят на ближайшее время "масштабную медийную спецоперацию по дискредитации" Бюро.

Об этом говорится в сообщении телеграм-канала ГБР.

Заявляется, что группа, которая этим занимается, уже разоблачена.

"Государственным бюро расследований совместно с СБУ была разоблачена эта преступная организация в ноябре текущего года. В ее состав входили действующий и бывший народные депутаты, помощник одного из них, а также экс-прокурор", - говорится в сообщении.

Фамилия действующего депутата не указана, однако заявляется, что он был арестован Печерским судом за "информационно-подрывную деятельность в пользу России" и госизмену. Это подходит под описание Дубинского, который ранее активно критиковал руководство ГБР.

Теперь, как считает Бюро подозреваемые по этому делу "планируют распространить фейки о ходе досудебного расследования в отношении них, рассказывать о якобы политических преследованиях".

Ранее мы сообщали о том, что сам Дубинский называет дело против себя сфабрикованным по заказу властей.

Также мы писали о том, что Дубинский в суде заявил, что его избиение в СИЗО - это покушение на его жизнь по заказу генпрокурора.