Монобанк опубликовал годовую статистику расходов своих клиентов, которая свидетельствует о том, что украинцы почти перестали путешествовать.

В общей корзине расходов на путешествия отводится чуть более 5%, но в рамках этой категории львиная доля поездок - по Киеву. А также по Харькову и Виннице.

На билеты Укрзализныци пользователи Монобанка потратили почти столько же денег, как на поездки по Виннице.

А на беспошлиные магазины Duty free, размещенные преимущественно в пунктах пропуска через границу, было потрачено 0,03% всех расходов.

Ранее мы писали о том, что украинцы массово переписывают имущество на жен и любовниц из-за законопроекта о мобилизации.

Также мы писали о том, что в Минфине считают, что украинцам в несколько раз нужно снизить потребление.

Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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