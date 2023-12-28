Экс-разведчику Роману Червинскому объявили о подозрении в завладении 100 тысячами долларов. Он выдавал себя чиновником Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает в Офис генерального прокурора Украины.

В июле 2020 года следователи выяснили, что Червинский, выдающий себя за влиятельного чиновника фискальной службы, планировал с сообщниками захватить средства предпринимателя в размере 100 тысяч долларов.

Он обещал вернуть арестованную на Одесской таможне партию сигарет.

Червинского подозревают в мошенничестве. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщали, что СБУ не давала разрешения на спецоперацию по угону российского самолета. Его обвиняют в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома "Канатово" летом 2022 года, который, по версии следствия, произошел после того как Червинский, без согласия украинских спецслужб, решил завербовать российского летчика, а в итоге сам стал объектом манипуляции со стороны спецслужб России.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Авдеевка является направлением главного удара армии РФ, заявил командующий этого направления Александр Тарнавский. По его мнению, бои за Новомихайловку около Марьинки - это отвлекающие маневры россиян. На других участках Восточного фронта ситуация остается "сложной", РФ значительно увеличила применение бронетехники и дронов-камикадзе.

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