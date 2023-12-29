Китайского адмирала Дун Цзюня решением Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) назначили новым министром обороны КНР. До этого Дун Цзюнь был командующим Военно-морскими силами страны.

Об этом сегодня сообщили китайские СМИ.

Дун Цзюню 60 лет, всю жизнь он посвятил военному делу и занимал высокие посты в армии.

В конце октября сообщалось, что власти КНР сняли Ли Шанфу с должности главы Минобороны Китая. Об этом стало известно после нескольких недель слухов о судьбе генерала, который подпал под санкции США и которого не видели на публике с конца августа. Решение о его отставке одобрил Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.

Незадолго до отставки пресса писала, что Ли Шанфу подозревают в коррупции.

В 2023 году в руководстве КНР произошла еще одна резонансная перестановка. В июле стало известно, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган снят с должности. На этот пост назначили заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Ранее главой МИД был как раз Ван И.

Тогда иностранные СМИ предположили, что назначение Цинь Гана связано со стремлением Си Цзиньпина улучшить отношения с США.