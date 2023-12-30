В США досрочно освободили из тюрьмы американку Джипси Бланшар, причастную к убийству собственной матери. Мать держала девушку в заложниках и выдавала за тяжелобольную, хотя сама болела психическим расстройством.

Об этом сообщает BBC.

В 2016 году Джипси была приговорена к 10 годам тюремного заключения, однако ее освободили на три года раньше запланированной даты освобождения.

Мать Джипси страдала от делегированного синдрома Мюнхгаузена – симулятивным расстройством, из-за которого она намеренно выдавала свою дочь за тяжелобольную. Она утверждала, что ее дочь страдает от астмы, мышечной дистрофии, лейкемии и имеет задержки в развитии. Поэтому, согласно утверждениям матери, Джипси в детстве передвигалась на инвалидной коляске и получала питание через зонд.

Девушка в 2012 познакомилась со своим будущим парнем, который страдал на психические расстройства и имел судимость за непристойное поведение. Он же и подтолкнул её на убийство матери. Парень убил мать, когда она спала.

В 2018 году Годеджона приговорили к пожизненному заключению, так как суд посчитал именного его инициатором заговора об убийстве.

Сейчас Джипси Бланшар 32 года. В одном из недавних интервью она заявила, что чувствует себя в тюрьме "более свободно", чем когда жила вместе с матерью. Ее история вызвала большой резонанс в американском обществе и послужила основой для нескольких телепроектов, включая художественный мини-сериал "Притворство".

Ранее сообщали, что в 2009 году в Челябинской области мужчина по имени Владимир познакомился на вокзале с 19-летней Екатериной и похитил ее. С тех пор она прожила у него в плену и смогла сбежать только в июле. Позже мама маньяка заявила, что женщину никто не удерживал силой и она "жила, как королева".