Касательно уголовного дела против владельца водки "Хортица" Евгения Черняка.

Как следует из информации СБУ, в спецслужбе считают, что он ведет бизнес в России и его предприятия платят налоги в бюджет РФ.

Черняк это отрицает и говорит, что уже давно весь бизнес в России продал.

Что об этом известно?

В России до начала вторжения холдингу Черняка Global Spirits принадлежали алкогольные заводы, выпускавшие водку "Хортиця", "Мороша", "Первак".

Причем они занимали на рынке очень сильные позиции.

По данным российского издания "Коммерсант", "Хортиця" в 2021 году была лидером водочного рынка РФ с долей 5,3%, второе место занимала "Мороша" с 4,4%.

В 2021 году отгрузки брендов Global Spirits в России выросли на 45%, до 7,1 млн декалитров в год.

То есть, у Черняка в РФ был огромный бизнес.

Весной 2022 года в СМИ прошла информация, что российские заводы Global Spirits сменили собственника. Новым владельцем стал некто Александр Беспалов.

На это и делает упор Черняк, когда говорит, что бизнес в России он после вторжения не ведет.

Однако тогда же, в 2022 году, "Коммерсант", со ссылкой на участников рынка, писал, что сделка по продаже заводов носила формальный характер, чтоб не допустить отчуждения активов.

Позже, уже в 2023 году, это версия легла в основу уголовного дела, которое возбудили против Черняка в России "за финансирование ВСУ" (то есть, российские силовики посчитали, что Черняк де-факто по-прежнему владеет своими предприятиями в России, несмотря на формальную смену собственника).

А теперь, как видим, эту же версию взяла на вооружение и СБУ.

При этом в обоих случаях (как в России, так и в Украине), безусловно, нельзя исключать, что речь идет о желании определенных лиц, близких к власти и силовым структурам, "отжать" высоколиквидный алкогольный бизнес.