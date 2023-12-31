Сегодня российские военные ночью запустили по Украине 49 "Шахедов", из которых сбить удалось 21. Причина в том, что РФ направила беспилотники на прифронтовые районы.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Большинство этих ударных дронов из 49 было направлено на прифронтовую территорию. То есть линия обороны, где стоят наши бойцы, а также прифронтовые территории Николаевской, Херсонской, Харьковской, Запорожской областей. Не первый раз враг применяет "Шахеды" именно так. Это изменение акцента атаки", – сказал Игнат.

Ранее РФ использовали дроны для атаки вглубь Украины, но сейчас они используют их для атак вблизи линии фронта. "Шахед" представляет сложную цель для украинских истребителей, поэтому для их уничтожения привлекают мобильные огневые группы.

"Знаете, что "Шахед" - цель не простая. Истребители, которые за ними гоняются по территории Украины, может 5 раз облететь его и не уничтожить, потому что цель сложна для наших истребителей старых советских. Именно поэтому мы рассчитываем, что F-16 нам поможет, когда появится в Украине", - добавил Игнат.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали беспилотниками Харьков. Повреждены здания и жилые дома в центре города.

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