Утром 1 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фонте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Всего враг нанес 13 ракетных и 127 авиационных ударов, совершил 181 обстрел из рсзо.

За прошедшие сутки, российские оккупанты применили 96 беспилотников типа "Шахед". Были уничтожены 66 ударных БПЛА.

Также, в текущие сутки захватчики вновь нанесли авиационный удар, применив 26 дронов. Нашими защитниками уничтожен 21 вражеский дрон.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника возле Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 4 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении в районе Новомихайловки Донецкой области отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаку противника у Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении ВССУ отразили 5 вражеских атак вблизи Работино и южнее Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.



Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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