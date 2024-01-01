Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Львов сегодня атаковали 10 "Шахедов".

Об этом говорится на его страницах в соцсетях.

"В Дублянах ударной волной выбиты окна в общежитиях, больнице, часовне и домах. Также в учебных корпусах аграрного университета уничтожено более 600 квадратных метров кровли и перекрытия", - заявил мэр.

Кроме того, по словам Андрея Садового, полностью уничтожен музей Романа Шухевича. Также возле музея пострадало несколько частных построек - вылетели окна и двери.

Последствия удара по Львову 1 января

Напомним, что ночью россияне ударили по университету в Дублянах и музею Романа Шухевича во Львове.

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