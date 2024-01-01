В российском Великом Новгороде местный житель запустил на своем балконе видео с бегущей строкой "Слава Украине" на украинском языке.

Соответствующие кадры опубликовали местные телеграм-каналы.

На него составили протокол, хотя сам мужчина утверждает, что не знает, почему появилась эта надпись, а не "С Новым годом". Именно такую гирлянду, по его словам, он заказал в интернете и настраивал её через Wi-Fi.

В российском МВД заявляют, что вся семья "проштрафившегося" – граждане РФ, не имеющие с Украиной никаких связей. Тем не менее, дело рассмотрит суд.

Ранее мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ вывесили украинский флаг.

А недавно в Белгороде РФ местная жительница возмутилась тем, что синее одеяло сушилось на желтом балконе. Она увидела в таком цветовом сочетании флаг Украины. После ее жалобы в Управление региональной безопасности через полчаса одеяло сняли.

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