В киевском Центре спасения животных львица Юна получила серьезную контузию в результате утренних обстрелов.

Об этом сообщила организация в соцсетях.

Обломок ракеты упал в 300 метрах от вольера львицы. В результате она полностью потеряла координацию.

"Львица Юна попала в трудную ситуацию. В результате сбития ракеты и падения около 300 метров от ее вольера, она получила серьезную контузию, что привело к полной потере координации" - говорится в сообщении.

Напомним, в многоэтажке Соломенского района Киева погибли 2 человека и 43 пострадали.

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Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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