Порошенко пообещал за счет денег своего фонда восстановить разрушенный российсим ударом музей Шухевича
Бывший президент Петр Порошенко пообещал за счет средств своего фонда профинансировать восстановление музея командующего УПА Романа Шухевича во Львове, уничтоженного российским "Шахедом".
Об этом Порошенко написал в своем Фейсбуке.
Порошенко заявил, что россияне уничтожили не просто музей, а место, где принимались важные решения для Украины ХХ века.
"Место, которое целенаправленно уничтожили сегодня россияне, — не просто музей, это бывшая штаб-квартира главнокомандующего УПА. Это место, где принимались важные решения для Украины ХХ века. Место, где создавалась основа украинской армии и идея независимой украинской государственности", - сказано в посте.
Напомним, утром 1 января россияне атаковали Львов беспилотниками, в ходе атаки был полностью уничтожен музей Шухевича.
Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новогоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.
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