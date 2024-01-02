Бывший президент Петр Порошенко пообещал за счет средств своего фонда профинансировать восстановление музея командующего УПА Романа Шухевича во Львове, уничтоженного российским "Шахедом".

Об этом Порошенко написал в своем Фейсбуке.

Порошенко заявил, что россияне уничтожили не просто музей, а место, где принимались важные решения для Украины ХХ века.

"Место, которое целенаправленно уничтожили сегодня россияне, — не просто музей, это бывшая штаб-квартира главнокомандующего УПА. Это место, где принимались важные решения для Украины ХХ века. Место, где создавалась основа украинской армии и идея независимой украинской государственности", - сказано в посте.

Напомним, утром 1 января россияне атаковали Львов беспилотниками, в ходе атаки был полностью уничтожен музей Шухевича.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новогоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.