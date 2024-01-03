Командир батальона 3-й штурмовой бригады Петр Горбатенко с позывным "Ролло" заявил, что армия РФ оснащена лучше украинской.

Так он ответил на вопрос парня, который спросил, какое у среднестатистического российского военного снаряжение и "насколько оно хуже нашего".

"Российская армия ничем не хуже украинской, даже лучше. Технологически лучше оснащена, больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение, чем у украинской. С чего вы взяли, что они хуже? Это даже какое-то унижение получается наше. Типа: "х@ли вы воюете с лохами и ничего не можете сделать?". А потому что они сильнее - это объективно", - заявил Ролло.

По его оценке, у россиян не только лучше снаряжение, но и государственные программы по снаряжению и обеспечению армии.

"Не нужно недооценивать противника, это очень серьезный противник. Серьезнее, чем большинство армий мира. Отношение к ним как к дол@бам и лохам, это мы сами получается дол@обы и лохи, если таким про@уем", - добавил Ролло.

Остальные командиры посоветовали выключить дома телемарафон.

Ранее мы писали о том, что боец "Кракена" заявил, что контрнаступление ВСУ на юге "абсолютно пошло не по плану".

А также, что боец ВСУ заявил, что украинская экономика не работает на войну.