Командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал в своем телеграм-канале отрывок из остросюжетного фильма 1977 года "В зоне особого внимания", прославляющего советскую армию.

В опубликованном отрывке артист Борис Галкин, данные которого размещены на "Миротворце" за участие в "пропагандистских мероприятиях" "ДНР" и "ЛНР", сообщает, что "замаскированный командный пункт уничтожен".

Таким образом Олещук еще раз подтвердил информацию Страткома ВСУ об уничтожении командного пункта армии РФ в районе Севастополя.

Ранее он поблагодарил пилотов за удары по Севастополю и Евпатории.

"Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4 января, и еще раз спасибо пилотам Воздушных сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу!" - писал Олещук.

Ранее мы сообщали, что в Севастополе и Евпатории прозвучали взрывы. "Власти" Севастополя заявили, что военные уничтожили большое количество воздушных целей над городом. А в Минобороны РФ - о сбитии над полуостровом 10 ракет.