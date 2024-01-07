В Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet ("Голубая каска").

Об этом пишут пользователи в социальных сетях.

Сообщается, что пилота звали Владислав, ему было 23 года. Гибель случилась во время полета. Официально это не подтверждалось.

Минобороны РФ заявляло о сбитии украинского МиГ-29 в конце декабря.

Ранее мы рассказывали, что летом прошлого года под Житомиром на учениях погиб пилот 40-й бригады тактической авиации ВВС Украины под позывным Juice. Его имя - Андрей Пильщиков. Он был пилотом истребителя МиГ-29.

Также сообщалось, что на Бахмутском направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского. Авиакатастрофа с украинскими вертолетами на Донбассе, в которой погибли шесть пилотов, произошла из-за появления российского истребителя - летчики пытались избежать поражения.

Война в Украине идет уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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