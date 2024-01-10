В больнице Мечникова в Днепре, которая находится недалеко от линии фронта, в последние недели на треть выросло число тяжелораненых солдат.

Об этом ABC News рассказал главврач Сергей Рыженко.

Больница ежедневно принимает 40-100 тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до 100 хирургических операций круглосуточно.

Многие из этих процедур представляют собой ампутации. Через такую операцию в больнице Мечникова с начала вторжения РФ прошли около 3000 солдат.

Напомним, экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Украина теряет убитыми и тяжелоранеными на войне 30 тысяч человек в месяц.

Ранее нардеп ВР Безуглая рассказала, что на войне каждые пять минут погибает или получает ранение гражданин страны. Исходя из данных, заявленых Безуглой, суточные потери Украины погибшими и ранеными составляют 288 человек (или 105 тысяч 120 человек в год).

Война в Украине идет уже 686-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.