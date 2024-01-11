В четверг, 11 января, в Киеве водолазы ГСЧС спасли мужчину, который провалился под лед.

Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Происшествие произошло сегодня утром на Верблюжьем заливе. Специалисты ГСЧС быстро прибыли на вызов и с помощью спасательного снаряжения извлекли мужчину из ледяной воды, оказали первую медицинскую помощь и затем передали медикам.

На момент прибытия чрезвычайников пострадавший находился в 50 метрах от берега. По предварительной информации он занимался сноукайтингом (экстремальный вид спорта).

Спасатели напоминают, что чрезвычайных ситуаций на воде становится все больше. Они призвали быть сознательными, заботиться о собственной безопасности и не выходить на лед.

Также в ГСЧС опубликовали видео спасения пострадавшего на воде мужчины.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области четверо детей провалились под лед. Один ребенок погиб, поиски еще одного продолжались.

А также, что в Днепре под лед провалился рыбак, пытавшиеся помочь ему полицейские и местный житель.