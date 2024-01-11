В четверг, 11 января, в столице Польши Варшаве прошла массовая акция протеста сторонников партии "Право и справедливость" (ПиС) в поддержку арестованных экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика.

Видео протестов опубликовали местные телеграм-каналы.

В ПиС назвали арест Каминьского и Вонсика расправой над оппозицией, а самих арестованных - первыми политическими узниками в Польше со времен падения коммунистического режима.

Между тем, как пишет служба новостей BBC, президент Польши Анджей Дуда заявил, что уже начал процедуру помилования своих политических союзников Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика, которых в декабре повторно приговорили к двум годам тюрьмы за давнее преступление – злоупотребление властью в 2007 году.

Дуда помиловал обоих политиков еще в 2015 году, однако Верховный суд Польши признал указ президента недействительным.

Каминьский и Вонсик осенью избрались в Сейм от правившей восемь лет подряд национал-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), но затем были лишены мандатов.

На днях полиция задержала бывшего министра внутренних дел Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце в Варшаве, пока Анджей Дуда отлучился на встречу.

После этого Каминьский выпустил заявление, в котором объявил о начале голодовки.