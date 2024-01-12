Министерство обороны РФ впервые заявило об уничтожении двух авиационных управляемых ракет MALD.

Об этом сказано в сводке ведомства за 12 января.

"Авиацией Воздушно-космических сил и средствами противовоздушной обороны за неделю... уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотный летательный аппарат", - говорится в сводке.

ADM-160 MALD является своего рода гибридом между дроном и ракетой. Их запускают с самолетов, они играют роль приманок для перегрузки вражеской системы ПВО. Дальность их полета составляет 460-570 км в зависимости от модификации.

В декабре россияне заявляли, что нашли обломки этого оружия на левом берегу Херсонской области.

Тогда украинские СМИ писали, что MALD появились в распоряжении ВСУ и их передали США. Но когда это произошло, неизвестно. США не объявляли об поставках этих ракет ВСУ.

Первое упоминание об их применении в Украине датируется маем 2023 года, когда началось использование дальнобойных ракет Storm Shadow.

В конце декабря Москва впервые заявила о применении западного оружия по территории РФ. Тогда в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили над территорией Белгородской области три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Вчера Дмитрий Медведев написал, что попытки Украины уничтожить западными ракетами пусковые установки на территории РФ будут для Москвы основанием для использования ядерного оружия.