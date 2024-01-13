В субботу утром раздался взрыв во временно оккупированном Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщает местный телеграм-канал.

"Дым из района комендатуры. Со стороны парка Шмидта столб дыма в районе Приморки", - говорится в сообщении.

При этом взрывы раздавались и в районе порта, возможно, это связано с работой противовоздушной обороны.

"В Бердянске прогремел взрыв! Жители сообщают о громком звуке ориентировочно в центральной части города! Ожидаем хороших новостей от ВСУ", - написала начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

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