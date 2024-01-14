Приговоренный к 12 годам тюрьмы за взяточничество бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк не будет отбывать наказание, поскольку он заключил контракт с министерством обороны РФ и уже отправится воевать в Украину.

Об этом сообщил "Коммерсанту" его адвокат Александр Китаев.

"Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря должен был явиться в войсковую часть", - сказал Китаев.

При этом адвокат не знает, где сейчас находится бывший чиновник.

"Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов", - добавил Китаев.

Между тем на сайте администрации Владивостока сказано, что у Гуменюка есть армейский опыт: с 1985 по 1987 год он проходил службу в ВМФ СССР.

Гуменюк отбывал наказание в ИК-27 в поселке Волчанец Приморского края. В местных телеграм-каналах появились фотографии, на которых человек в военной форме, похожий на Гуменюка, держит в руках оружие.

Гуменюк исполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года, а в марте 2019 года местная дума избрала его главой города. 18 мая 2021 года он ушел в отставку с поста - после того, как полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал ему претензии по качеству ремонта детского технопарка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей.

18 января прошлого года Ленинский райсуд Владивостока признал бывшего градоначальника виновным во взяточничестве на общую сумму 38 млн рублей и приговорил к 16 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 млн рублей. В начале мая Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, смягчил наказание экс-мэру до 12 лет колонии строгого режима. Бывший чиновник вину не признал.

Напомним, в РФ продолжается вербовка заключённых для войны в Украине. Из них формируют отряды "Шторм Z", которые используются для штурмовых действий.

К слову, в декабре заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин поддержал идею создания подразделений ВСУ из заключенных наподобие российского "Шторм Z".