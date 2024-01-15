Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о своей работе представителем Украины в совете Европы. По его словам, в то время у него был "клуб борща".

Об этом министр сообщил в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Варится борщ у меня на квартире, в резиденции посла. Приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало: работало безотказно для решения любых вопросов. Все любят поесть и выпить в тех или иных объемах", - заявил Кулеба.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен посетил McDonald's вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В заведении общепита украинский министр рассказал коллеге из США, что любил позавтракать американским фастфудом в студенческие годы, когда у него было похмелье.

Кроме того, после посещения McDonald's Дмитрий Кулеба попросил госсекретаря США Энтони Блинкена вернуть популярную сеть ресторанов общественного питания в Украину.

Также мы писали, что посол США в Украине отметила День независимости борщом в столовой с украинскими бойцами.