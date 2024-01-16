В Дрездене на старейшей площади Альтмаркт исчезла надпись, которую нанесли в память о жертвах бомбежек города ВВС США и Великобритании в феврале 1945 года.

Об этом пишет немецкая газета Bild.

Отсутствие надписи заметили горожане и возмутились ее исчезновением за месяц до годовщины трагических событий. На волне общественного резонанса газета обратилась за разъяснениями к городским властям, но те заявили, что "редизайн мемориала жертвам воздушных налетов 13 и 14 февраля 1945 года происходит по плану". Более подробные комментарии власти пообещали дать позже.

В ХХ веке считалось, что в результате бомбежек Дрездена погибли от 100 до 300 тысяч жителей города (если брать максимальную цифру, то это практически треть населения города). Сейчас в ФРГ называют гораздо меньшее количество: 25 тысяч.

Задокументированное количество полностью разрушенных бомбежками жилых домов превысило 78 тысяч. Среди них было немало многоквартирных.

Безжалостность бомбардировок американцы объясняли тем, что город был важным центром военной промышленности, а также ожиданиями, что после войны он окажется в сфере влияния СССР.

В Германии многие видные общественные деятели считают бомбежки Дрездена военным преступлением.

Надпись в память о бомбежках до редизайна

Прошлой весной в США заявили, что глава Белого дома Джо Байден во время поездки в японскую Хиросиму на саммит стран G7 не станет извиняться за ядерную бомбардировку города его страной в 1945 году.

Также весной мы сообщали, что в Дрездене до сих пор находят неразорвавшиеся боеприпасы после страшной бомбежки города во Вторую мировую.