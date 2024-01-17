ВСУ этой ночью впервые применили гибридную установку противовоздушной обороны, уничтожив ею "Шахед" на расстоянии 9 км.

Об этом сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин на брифинге в Давосе.

Он дал понять, что речь идет о совмещении западных установок с советскими ракетами и наоборот.

"У нас примерно 5 таких проектов в этом портфеле и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы", - сказал министр.

На то, чтобы сделать полностью свою установку ПВО, уйдут годы, отметил Камышин.

СМИ предполагают, что речь идет о проекте FrankenSAM, в котором советские ЗРК "Бук" и РЛС совмещены с американскими ракетами.

Ранее Министерство обороны США передало Украине пакет технических данных для начала местного производства систем противовоздушной обороны FrankenSAM.

Война в Украине идет уже 693-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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