Румынские фермеры заблокировали движение фур через пункт пропуска на границе с Украиной "Халмеу-Дьяково".

Об этом сообщает в Фейсбуке таможенная служба Украины.

"Пункт пропуска "Халмеу-Дьяково" заблокирован техникой румынских фермеров На сегодняшнее утро, 18 января, румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу-Дьяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой. Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей. Сроки проведения блокировки пока не известны", - отметили в службе.

Таможенники добавили, что сейчас выезда из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в очереди стоят 607 транспортных средств. За прошедшие сутки оформлено и пропущено на выезд из Украины 138 транспортных средств, а на въезд – 105.

"Халмеу-Дьяково" стал третьим по счету блокируемым румынскими фермерами пропускным пунктом. До этого они начали протесты на пунктах "Сирет-Порубное" и "Виковую-де-Сус – Красноильск".

Правда, вчера они стали пропускать украинские фуры через таможенный пункт "Сирет-Порубное".